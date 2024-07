Proef Zaanse Schans aangepast: losse tickets weer mogelijk

De proef is nog maar een maand bezig en maakte sommige ondernemers allesbehalve blij. Maar toch valt er volgens Anton Kok, onafhankelijk kwartiermaker van Stichting de Zaanse Schans, al een en ander te vertellen over de voortgang. Zo gaan er meer bezoekers kijken bij de achterste molens en in het Molenmuseum. "Dat is een effect van de spreidingsmaatregel", benadrukt Kok. "Iedereen denkt dat wij alleen in de wedstrijd zitten om meer kaarten te verkopen, maar we willen ook testen op beter spreiden."



De regulering is volgens Kok onder meer nodig omdat omwonenden last hebben van de toeristen. Zo worden toeristen regelmatig op een drukke 80 kilometer per uur weg afgezet, wat geregeld voor gevaarlijke situaties zorgt. Kok: "Het is een ingewikkeld probleem, omdat de overheid eerst het toerisme aan het stimuleren was en nu op eens moet reguleren."

Entree betalen voor de gehele Zaanse Schans

Dat reguleren moet dus met de combinatiekaart gebeuren, toch is het nu weer mogelijk om losse kaarten te kopen. "We hebben altijd gezegd dat we de pilot kunnen aanpassen", licht Kok toe. Met de pilot willen ze juist de verschillende scenario's in beeld brengen.



Kok: "Wat we nu zien is dat het openbaar gebied is, dat je er zo op kan, heeft effect op een combikaart." Veel Zaankanters fietsen over de Zaanse Schans naar Wormerland. Op de vraag of er tijdens de pilot misschien entree voor de gehele Zaanse Schans wordt gevraagd zegt Kok voorzichtig: "We sluiten niks uit. Het kan de enige mogelijkheid zijn, maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen."

'Niets doen is geen optie'

Naast de regulering, is het geld ook nodig om het erfgoed te onderhouden. Onderhoud is kostbaar. Molenaar Jippe Kreuning is daarom wel blij met de proef. Hij zei hier eerder over: "De Zaanse Schans draait letterlijk om het culturele erfgoed en geschiedenis, daar hangt echt een prijskaartje aan als je het wil behouden."

Of de pilot nog verder aangepast wordt, zal de komende periode blijken. De proef loopt door tot 17 september en zal daarna geëvalueerd worden om daarna in december besproken te worden in de gemeenteraad. Het is volgens Kok 'van groot belang' dat de gemeente een keuze maakt, want 'niets doen is geen optie'.