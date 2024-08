De één kan niet wachten om terug te keren naar het vaderland, de ander probeert hier een nieuw leven op te bouwen. Bijna 2,5 jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verblijven er nog altijd bijna 1.500 vluchtelingen in West-Friesland. In de verhalenserie 'Tussen toekomst en heimwee' zoomen we in op het lot van de Oekraïners in onze regio.