Bouwmaterialen vliegen in brand in leegstaand restaurant in Alkmaar

De brand ontstond iets na half twee op de tweede verdieping van het pand waar op dat moment druk werd verbouwd. Volgens een woordvoerder van de brandweer vingen er wat bouwmaterialen vlam.

Vanwege de dichte bebouwing rondom het restaurant werd er door de brandweer opgeschaald. Ook werd een deel van de drukke winkelstraat ontruimd. Een kwartier na de melding later had de brandweer de situatie onder controle. Niemand raakte gewond.

Asbest

Eind april stonden er waarschuwingsborden voor asbest bij het pand. Volgens de woordvoerder van de brandweer was er echter geen kennis van asbest in het pand. "Waarschijnlijk is het in de tussentijd al gesaneerd", aldus de woordvoerder. "Daarnaast stonden alleen enkele bouwmaterialen in brand. De muren van het pand hebben geen vlam gevat."

De Laat is inmiddels weer vrijgegeven.