Amstelveens familiebedrijf wil niet verzuipen door komst 800 broodnodige woningen

Meer zorgen om nieuwe woonwijk

Naast de Westwijk in Amstelveen-Zuid wordt een nieuwe woonwijk met in totaal zo'n 1400 woningen gebouwd: De Scheg. Dit gebeurt in drie delen. De bouw van het eerste deel - De Scheg Oost - liep vertraging op, omdat woningzoekers de huizen te duur vonden, maar is inmiddels van start. In De Scheg West komen de meeste huizen, namelijk 800. Het bestemmingsplan voor De Scheg Midden moet nog worden goedgekeurd.

De eigenaar van OrchiDiva is niet de enige die zich zorgen maakt over de nieuwe woonwijk. Ook twee omwonenden deden opnieuw een poging om het bestemmingsplan te laten aanpassen. Zij roepen al jaren dat het een slecht idee is om verkeer vanuit De Scheg West en Midden via één weg de wijk uit te leiden. Die weg loopt door hun wijk, waar zij al veel gevaarlijke verkeerssituaties meemaken. De omwonenden - verenigd in werkgroep Ontsluit Scheg Anders - willen ook een ontsluiting op de Legmeerdijk.