De dijk die alles veranderde voor Wieringen krijgt eindelijk aandacht met speciaal lied

Componist Geert Schoonbeek de Vlaming vertelt in zijn woning in Hippolytushoef over het ontstaan van het lied. Hij komt oorspronkelijk uit Den Helder, maar woont alweer zo'n 40 jaar op Wieringen. Samen met Jeroen Zijlstra, die er oorspronkelijk vandaan komt en veel liederen heeft gemaakt over de dorpen, de cultuur en de visserij, bouwde hij aan een lied dat het dubbele gevoel van de Wieringers over het verlies van de eilandstatus samenvat: "Makkelijk Zat".

"Toen de Amsteldiepdijk 100 jaar geleden klaar was, heeft men er geen moment bij stil gestaan. Er was van alles mis gegaan, een deel is weggezakt en weer gerepareerd. Maar er is niks gevierd van nou dat hebben we toch maar bereikt. Dat vind ik gek. Het was het begin van de Zuiderzeewerken. Die dijk verdient wel een beetje meer feestelijke aandacht. Het is alleen bekend dat toen de dijk berijdbaar was, er als eerste een motor overheen is gereden. Dat is wel leuk, want we hebben precies zo'n zelfde motor gebruikt in onze clip. ", vertelt Geert Schoonbeek de Vlaming.

Foto's

Het idee voor het lied kwam van de muzikanten zelf. De gemeente Hollands Kroon wilde graag stilstaan bij de historische betekenis van de aanleg van de Zuiderzeewerken. In een projectgroep borrelden daarna allerlei ideeën boven die de komende jaren nog uitgevoerd gaan worden. Voor Schoonbeek de Vlaming een mooie gelegenheid om nog even terug te bladeren in de foto's van zijn eigen familie.

"Kijk, hier links staat mijn oudoom en in het midden staat mijn opa. Die woonde op de grens van Drenthe en Groningen. Om geld te verdienen kwam hij naar Wieringen en ging werken aan de dijk. Mijn oma, die hij al kende, ging hier ook werken. Zij werd kindermeisje en kokkin bij het gezin ingenieur Ringers, de baas van de MUZ, de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken. Ze waren nog niet getrouwd. Dus ze konden elkaar onder chaperonne bij een familielid ontmoeten."

Tekst gaat verder onder de foto...