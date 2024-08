IJmuidenaar spot al 35 jaar Schotse vrachtwagens: 'Beter dan postzegels verzamelen'

Walhalla

Voor een betere vangst verruilt hij eens per jaar voor twee weken de havenplaats in voor zijn Walhalla: Schotland. Er verschijnt een glimlach van oor tot oor op zijn gezicht, bij alleen al de gedachte eraan.

Stewart: "Daar zie je echt hele mooie exemplaren, ook die hier nooit komen. Dat is prachtig. Ik zit dan aan de kant van de weg te fotograferen terwijl mijn vrouw in de auto zit met een goed boek." Even valt het stil, en dan voegt hij toe: "We gaan ook naar hotelletjes. Ik maak het niet te gek. Het is ook haar vakantie."