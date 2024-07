In Amsterdam geboren Mikael (11) wordt uitgezet naar Armenië

De Raad van State benadrukt in de uitspraak dat Mikael en de moeder eerder de opvang hebben verlaten en dat de moeder het contact met de instanties beëindigde. Dat zij al elf jaar in stress en onzekerheid zitten, komt volgens de Raad van State deels door de keuzes van de moeder en voor een ander deel door de verschillende instanties die lang hebben gedaan over de besluitvorming.

"Dat wil nog niet zeggen dat de Afdeling daarom de vreemdeling gelijk kan geven", schrijft de Raad van State. "De wens in Nederland te blijven, de stress en de onzekerheid zetten de toepassing van de Afsluitingsregeling nu eenmaal niet snel opzij."

Hoger beroep

Mikaels moeder kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielaanvraag werd toen afgewezen. Zij is toen in Nederland gebleven. Mikael (11) is in Amsterdam geboren. Het gezin deed een aanvraag bij de minister om een verblijfsvergunning te verlenen op grond van de 'Afsluiting Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen', maar werd afgewezen. De rechter beoordeelde vervolgens dat die afwijzing onterecht was. Daarop is de minister is in hoger beroep gegaan. Inmiddels lag de zaak al ruim 2,5 jaar bij de Raad van State.

Familievriend Guy Loyson startte vorige maand een petitie die inmiddels meer dan 30.000 keer is ondertekend. Ook burgemeester Halsema deed een dringende oproep om Mikael in Nederland te laten blijven. "Heroverweeg uw eerdere besluit en verleen de 11-jarige Mikael alsnog een verblijfsvergunning', schreef ze in een brief aan toenmalig demissionair staatssecretaris Eric Van der Burg van asielzaken (VVD).