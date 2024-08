Loze beloftes over openbaar toilet in de Beverhof: horeca de dupe

Het openbare toilet in de Beverhof is weliswaar aanwezig, maar werkt niet. Aan het begin van deze maand had de gemeente Beverwijk beloofd dat het toilet snel zou openen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Bezoekers worden daardoor vaak naar café Anders aan de overkant gestuurd. Uitbater Aartje Siemensma is hier niet blij mee, omdat haar toilet nu overspoeld wordt door winkelcentrumbezoekers, wat niet de bedoeling is.

Stank voor dank

"Elke dag is het weer raak", vertelt Aartje Siemensma, uitbater van café Anders. Ze heeft er genoeg van. Vooral op drukke momenten is het lastig wanneer niet-gasten haar koffiebar binnenkomen om te plassen. "Ik snap dat mensen naar het toilet moeten, maar het is zo echt niet bij te houden om het toilet schoon te houden."

Sinds kort vraagt ze 50 cent contant van niet-gasten, wat vaak tot ergernis leidt. "Sommige mensen reageren heel gemeen tegen mij en mijn personeel." Dit is echter nog maar het topje van de ijsberg: mensen nemen wc-rollen mee, laten het toilet smerig achter, of schelden medewerkers uit als ze geweigerd worden.

Daarom vindt Siemensma dat de gemeente Beverwijk snel actie moet ondernemen, want de maat is vol. "Ik heb al meerdere keren aangegeven dat het zo niet verder kan."