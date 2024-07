Deel asielzoekers mag na verblijfsvergunning in Amstelveen blijven: "Hebben al binding"

"Het gaat om een inspanningsverplichting, en dat is niet heel bijzonder", zegt Smallenburg over de afspraken die de gemeente Amstelveen en het COA nu formeel hebben vastgelegd. "Want er wordt altijd gezocht naar de beste oplossing voor statushouders. Als asielzoekers geïntegreerd zijn vanwege werk, school, noem maar op, is het logisch dat je ze in de buurt probeert te huisvesten."

Behalve de inspanningsverplichting hebben Amstelveen en het COA ook afgesproken dat de gemeente een zogeheten 'meedoebalie' inricht. Daar kunnen statushouders terecht met vragen rond hun participatie. Ook worden er Nederlandse taallessen verzorgd.

Eerder was er sprake van dat Amstelveen volgens de spreidingswet 360 asielzoekers moest opvangen. Begin dit jaar bleek dat aantal achterhaald. Om het quotum halen, moet de gemeente komend jaar nog 200 asielzoekers opvangen. De gemeenteraad gaf begin vorig jaar aan de asielzoekers het liefst te verspreiden over meerdere locaties.

Groep van volwassen vluchtelingen

Inmiddels worden er rond de 60 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen aan de Bouwerij in Legmeer en wordt er voor een zo'n 300 volwassen vluchtelingen een leegstaand kantoorpand aan de W.H. Keesomlaan in Kronenburg geschikt gemaakt. De eerste asielzoekers zouden vanaf oktober hun intrek nemen, maar dat is uitgesteld naar het tweede kwartaal van 2025. "Maar hopelijk iets eerder", aldus de woordvoerder van de gemeente.

Voor de 200 extra asielzoekers, wordt nog dringend naar een opvanglocatie gezocht. De locatie in Kronenburg is volgens de gemeente niet geschikt, omdat het karakter van de locatie daarmee te massaal zou worden.