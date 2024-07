Slecht nieuws voor gasten Camping Sandevoerde: bouw chalets past in omgevingsplan

De raadscommissie Ruimte en Economie vroeg op 15 mei om juridisch advies in te winnen over de vraag of de geplande chalets in het bestemmingsplan Kostverlorenstraat en omgeving passen. Dat werd in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens het advies van Van der Feltz Advocaten is dat dus het geval.

De hamvraag was of een vakantiewoning kan worden gezien als een 'kampeermiddel', zoals in het bestemmingsplan staat. Volgens het advocatenkantoor is een chalet functioneel hetzelfde als een stacaravan, ook al is de vormgeving anders. In het bestemmingsplan staat dat een kampeermiddel 'een tent, kampeerauto, een chalet of een caravan of stacaravan' kan zijn.