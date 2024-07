Slachtofferhulp na heftig incident in Heerhugowaard

Wat zegt de politie?

De politie kent nog niet de identiteit van de persoon die gisteren om het leven kwam. Maar de politie weet zeker dat het om zelfdoding gaat. "Uit onderzoek blijkt er geen ander scenario mogelijk is. Dat dit incident verband houdt met een andere recente gebeurtenis in dezelfde omgeving ontkrachten wij pertinent", aldus de politiewoordvoerder.

De politie roept op om de videobeelden gelijk te verwijderen als mensen die ontvangen. "Wij vragen dat ook aan sociale platformen waar die beelden op verschijnen. En mocht je het zelf ergens zien, dan kan je dat ook zelf rapporteren. Die platformen zijn daar scherp op."

Wat moet je doen wanneer je de zelfdoding zag of de video onder ogen kreeg?

"Dit kan grote impact hebben", zegt Van Kanten van 113 zelfmoordpreventie. "Ik weet uit eigen ervaring hoe dit naar binnen kan slaan; het kan een traumatische ervaring zijn. En dan is het fijn als je mensen om je heen hebt met wie je het kan delen."

Er waren ook ooggetuigen van het incident. "Er hebben zich al meerdere mensen bij ons gemeld", stelt Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland. "Daar zitten ook mensen tussen die de video onder ogen is gekomen. Die ondersteunen wij. We drukken iedereen op het hart om niet te schromen contact op te nemen."

De video wordt veel verspreid, waarom doen mensen dat?

"Mensen doen dat vooral uit effectbejag, maar het is zeer schadelijk voor de samenleving." Volgens Van Kanten moeten mensen zich beter realiseren wat dat effect dan is. "Je weet niet wat je mensen aandoet die dit zomaar te zien krijgen. Je kan er flinke schade mee berokkenen. En niet alleen aan kijkers, ook aan familie die soms de beelden eerder zien dan dat ze op de hoogte gesteld zijn door de politie." Verspreiden is niet strafbaar, maar de politiek werkt aan een nieuwe wet om het verspreiden van dit soort video’s strafbaar te maken.

Waarom besteedt NH hier aandacht aan?

113 Zelfmoordpreventie benadrukt dat het goed is wanneer de media aandacht aan zelfdoding schenkt. "Daarmee maak je het bespreekbaar. Lucht je hart", stelt Marcel van Kanten van 113. "Door er aandacht aan te schenken haal je het onderwerp ook uit de taboesfeer."

"Maar het is daarbij vooral belangrijk hoe je dat doet. In de mediagedragscode zijn daar ook handreikingen voor opgenomen: benoem niet hoe het gebeurd is en noem geen locatie. Dit zou tot copycat-gedrag kunnen leiden."

Waar kan ik hulp krijgen?

"Het beste is om eerst in eigen kring hulp te zoeken, maar mocht je dat niet willen of dat niet voldoende zijn dan zijn er meerdere hulplijnen beschikbaar. Slachtofferhulp en de Nationale Luisterlijn zijn daar voor in het leven geroepen."