Overlevingskans verdwaalde dolfijn in IJmuiden wordt met de dag kleiner

"We zien het steeds slechter met hem gaan," vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. Begin juli glipte de dolfijn door de sluizen, maar tot op heden heeft het dier geen weg terug kunnen vinden naar de Noordzee. De verwarde dolfijn houdt het langer vol dan verwacht. Op dit moment wordt de situatie dagelijks nauwlettend in de gaten gehouden. SOS Dolfijn komt elke dag kijken hoe de toestand van het dier is. De bewoners in de buurt geven regelmatig updates over de dolfijn en houden SOS Dolfijn op de hoogte. "We houden allemaal ons hart vast."

Juiste moment

De dolfijn is er volgens Van den Berg slecht aan toe en flink vermagerd. "Dat is een teken dat hij snel zal verzwakken." De huid van de dolfijn kan niet tegen het zoete water in het Noordzeekanaal. "Gelukkig is het water in het kanaal brak, dus iets zouter dan het water rond de sluizen, waardoor hij nog tijd kan rekken." Het water is echter niet zout genoeg, wat ernstige schade veroorzaakt en zijn overlevingskans vermindert.

Dit is niet het enige dat zijn lot bepaalt. Een tekort aan voedsel zorgt er ook voor dat hij verzwakt. "Er zijn wel een paar vissen die hij kan opeten, maar het is niet genoeg om te overleven," vertelt Van den Berg bezorgd. "De dolfijn drinkt geen water en haalt zijn vocht uit vissen, maar er zwemt te weinig rond."

'Bijna dood'

Nu bekijkt SOS Dolfijn elke dag hoe het gaat met de verdwaalde dolfijn, in de hoop dat ze hem op het juiste moment kunnen vangen. "Dan verzorgen we hem. Maar die kans is jammer genoeg heel klein." Het dier bij bewustzijn vangen is bij wet verboden. "We kunnen hem alleen in de gaten houden en wachten tot hij zwak is. Dat is ook het moment dat hij bijna dood zal zijn," aldus Van den Berg.

Mocht het dier overleven, ook al is die kans klein, dan zal hij opgevangen worden bij SOS Dolfijn. "We hebben hier een groot bassin met zout water al klaarstaan voor hem. Dierenartsen staan klaar om hem na te kijken als het moment daar is." De kans is echter heel klein dat het lukt om de tuimelaar te vangen, omdat hij nu nog te actief is. "Mocht hij volledig herstellen, dan hopen we hem zo snel mogelijk terug naar de zee te kunnen brengen."