MarinaParken mist deadline vergunning voor vakantiewoningen camping Vogelenzang

De gemeente Bloemendaal zegt hierover: "Er is vooralsnog geen vergunningsaanvraag ingediend voor de plaatsing van de vakantievilla's. Op basis van het maximaal bebouwd oppervlak uit het omgevingsplan is er op dit moment nog geen sprake van strijdigheid met het omgevingsplan, waardoor nu dus niet kan worden gehandhaafd."

Wel geeft de gemeente de eigenaar de boodschap mee dat de datum waarop de vergunning had moeten worden aangevraagd inmiddels is verstreken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Eind augustus krijgt de gemeenteraad van Bloemendaal meer informatie van burgemeester en wethouders.

Vaker gedoe rond vergunningen

Het bedrijf MarinaParken kwam eerder ook al in opspraak bij de bouw van chalets. In 2022 legde de gemeente Wijdemeren een bouwstop op bij de aanleg van veertig chalets op MarinaPark Residentie Nieuw Loosdrecht. De aannemer overschreed daar de toegestane hoogte voor het vergunningsvrij bouwen van een beschoeiing aan de waterkant.

Verder werd het bedrijf door de rechter op de vingers getikt rond MarinaPark Bad Nederrijn in de uiterwaarden bij Maurik. Volgens de vergunning moesten de 123 vakantievilla's daar tussen oktober en april worden weggehaald van het terrein en elders worden opgeslagen. Bij hoogwater lopen de uiterwaarden immers onder. De eigenaar weigerde twee jaar lang de chalets weg te halen. De rechter legde daarom in oktober vorig jaar een dwangsom van 500 euro per vakantiewoning op.