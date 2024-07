Sanitair Camping De Westeinder gesloopt: "Kan niet meer douchen"

In februari zegde de nieuwe eigenaar Kleen Estate alle huurcontracten op om van de 'verpauperde' camping een modern chaletpark te maken. Enkele huurders richtten de Stichting Belangen Camping De Westeinder (SBCDW) op en stapten naar de rechter in de hoop de huuropzegging per 1 januari 2025 ongedaan te maken. Deze rechtszaak moet nog plaatsvinden.

Om 'het zekere voor het onzekere' te nemen, is Mike al op zoek naar een andere woning. Net als vele permanente bewoners van de camping is Mike bang om dakloos te worden. "Ik weet niet waar ik naartoe moet als ik op straat word gegooid. Als ik via de gemeente een huurwoning kan krijgen, sla ik dat niet af."

Sanitair werd niet gebruikt

Campingbeheerder Lammert Zwakhoven geeft een andere reden voor de sloop van het sanitair en de receptie, twee aangrenzende gebouwen. "Het sanitair-gebouw werden niet meer gebruikt en na technische keuring niet veilig geacht. Ook de receptie was verouderd. Daarvoor komt een nieuwe, maar voor het sanitair gaan we geen alternatief plaatsen."

Volgens Zwakhoven was dit de uitgelezen periode om de gebouwen te slopen: "Dit is de rustigste periode op het park. Iedereen is op vakantie."

