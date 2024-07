Overval met bijl op brillenwinkel in Oud-Zuid, verdachten aangehouden

De twee kwamen tussen 10.15 en 10.30 uur de winkel binnengelopen. Op foto's is te zien dat er meerdere brillen op de grond liggen. Of de overvallers ook brillen, of iets anders, hebben meegenomen kan de politie niet zeggen.

Verwensingen van omstanders

Op een filmpje dat AT5 kreeg toegestuurd, is te zien hoe een van de twee met de bijl in zijn handen voor de winkel staat. Hij maant de ander, die nog in de winkel is, om ook naar buiten te komen. Als ze een bankje dat voor hun scooter stond aan de kant hebben gegooid, rijden de twee snel weg. Omstanders schreeuwen hen nog wat verwensingen toe.

Na de overval startte de politie een onderzoek en ging op zoek naar de twee verdachten. Zij konden even later worden aangehouden.