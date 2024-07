Stranden overvol? Op deze plekken kan je nog wél terecht

Julianadorp aan Zee

Bij strandafslag Falga bij Julianadorp aan Zee kan je in alle rust genieten van het strand. Er zijn zelfs geen horecagelegenheden. Eten en drinken moet je dus zelf meenemen. Het strand is te bereiken na een wandeling door de duinen vanaf de (gratis) parkeerplaats.

Let wel: een deel van dit strand is een naturistenstrand.

Neem eens een duik in de Waddenzee

De Waddenzee wordt door de meeste mensen die verkoeling zoeken over het hoofd gezien. Leg je handdoekje op het gras bij de dijk en neem je waterschoenen mee. Het water in de Waddenzee is vaak een paar graden warmer dan de Noordzee, omdat het zo ondiep is. Ideaal als je niet van de ijskoude water houdt.

Let wel goed op hoe laat je naar de waddenzee gaat: een verfrissende duik nemen als het eb is, gaat wat lastig. Via deze website kan je zien hoe laat je het water van de Waddenzee in kunt.

IJmuiden aan Zee

IJmuiden is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt als je op zoek bent naar een idyllisch strand. Maar volgens de Velsense reisblogster Janna Kamphof heeft het strand onder de rook van Tata Steel veel te bieden.

"Zeker als je van actief zijn houdt", zei ze eerder tegen NH. "Het is een heel breed strand en daarom kan je daar als een van de weinige plekken in Nederland blokarten. Daarnaast is het ook echt een stoer strand, met de haven en fabrieken op de achtergrond."

