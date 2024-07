4,5 jaar cel voor man met recordhoeveelheid ketamine in zijn schuur in Muiderberg

De politie doet op 4 januari een inval in een woning aan de Googweg in Muiderberg. In de schuur achter de woning wordt de enorme hoeveelheid van de drug ketamine aangetroffen, met een straatwaarde van 55 miljoen euro. Een recordvangst in Nederland.

Het blijft niet alleen bij ketamine. Ook wordt er 513 gram hennep, 4942 gram 2C-B en 11 gram lsd aangetroffen bij de inval.

'Raar verhaal'

Maar hoe en waarom deze recordhoeveelheid drugs in de schuur achter de woning is gekomen blijft onduidelijk. Tijdens de eerdere zittingen wil de bewoner van de woning er weinig over kwijt.

Hij zou de schuur ter beschikking hebben gesteld aan een vriend en een kennis. De man wist dat zijn schuur voor iets illegaals gebruikt werd, maar stelt niet te weten wat. Wel kreeg hij er duizend euro per maand voor. "Bent u het niet met mij eens dat het allemaal een raar verhaal is?", reageerde één van de rechters van de meervoudige kamer twee weken geleden.

4,5 jaar celstraf

De rechtbank oordeelt nu dat de Naarder met deze deal de kans heeft aanvaard dat zijn schuur voor de opslag van drugs gebruikt zou worden. Er is daarmee sprake van zogenoemde voorwaardelijke opzet.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van 5 jaar. Hoewel de rechtbank dit een passende straf vindt, heeft de Naarder een ondergeschikte rol in deze zaak. Naast het ter beschikking stellen van zijn schuur lijkt het er verder op dat hij niet betrokken is geweest bij bijvoorbeeld de productie of het verhandelen ervan. Daarbij heeft de man een broze gezondheid. Daarom besluit de rechtbank een gevangenisstraf van 4,5 jaar op te leggen.

Toen half januari duidelijk werd dat er 2000 kilo ketamine in een schuur in Muiderberg lag, nam NH een kijkje bij de woning: