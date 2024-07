Om het Noorderlicht te zien, hoef je vanavond niet de wekker te zetten

Het Noorderlicht is het gevolg van een zogenaamde zonnestorm. "Dit keer is het een behoorlijke uitbarsting van de zon," legt Mulder vanmorgen uit op NH Radio. "Die deeltjes botsen met onze atmosfeer en dat levert het Noorderlicht op. In 1989 was er zelfs een soortgelijke uitbarsting waardoor een energiecentrale in Canada enkele uren stilgelegd werd."

Om dit bijzondere natuurfenomeen te aanschouwen, hoef je volgens Mulder vannacht niet de wekker te zetten. "Als je het echt goed wilt zien, kun je het beste tussen 23.00 uur en middernacht kijken."

Camera truc

Zelf staat hij vanavond bij de dijk tussen Enkhuizen en Andijk, waar het donkerder is dan in de steden of dorpen. "Laatst ging ik daarheen en kon ik de auto niet eens parkeren," vertelt Mulder. "Omdat veel mensen het wilden zien. Toen heb ik een ander rustig plekje moeten zoeken."

Het verschijnsel is nog beter zichtbaar als je een camera met lange sluitertijd gebruikt. "Je zet de camera op een statief neer en meestal maak ik twee of drie foto's tegelijk," licht hij toe. "Met het blote oog zie je de kleuren minder goed, maar met een goede camera wordt alles helderder."

In het afgelopen jaar is dit een aantal keren gebeurd, zoals aan het einde van Bevrijdingsdag.