"Ze was nog maar een kind", OM wil cel en contactverbod voor seksdate met minderjarige

De verdachte, geboren in Bosnië, sprak via Snapchat op 18 december af met de meisjes in een huurwoning in Hoofddorp. Hij had daar seks met in ieder geval een van hen, verklaarden zowel de verdachte als de betreffende tiener zelf. Bij die afspraak zou het niet blijven, ook later die maand spraken de twee nog af.

De lezingen over het tweede meisje lopen veel sterker uiteen. Zij wilde, in tegenstelling tot haar vriendin, geen verklaring afleggen bij de politie. Uit verklaringen van anderen zou blijken dat ook zij met de verdachte had afgesproken en seks met hem zou hebben gehad, waar hij mee stopte toen zij aangaf pijn te voelen. Ook later zou ze nog met hem hebben afgesproken, onder druk van een belastende video die de verdachte zou hebben gemaakt.

Verbaasd over tweede meisje

K. ontkent dit met klem. Hij zou verbaasd zijn geweest dat er een tweede persoon mee was gekomen op 18 december, en haar bovendien niet hebben aangeraakt omdat 'ze er een beetje bang uitzag'. Tijdens de seks met het eerste meisje zou zij met haar kleding aan op een bank hebben gezeten. Een tweede afspraak zou er nooit zijn geweest, en de video zou niet bestaan.

Voor de verschillende strafbare feiten eist de Officier van Justitie in totaal 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Bovendien wil hij een proeftijd van 3 jaar en een contactverbod opleggen aan de verdachte. Voor (penetratieve) seks met een minderjarige kan maximaal 4 jaar cel worden opgelegd.