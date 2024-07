Minder alcohol- en drugscontroles door volle festivalagenda en vakanties agenten

Reactie Zandvoort en Bloemendaal

In Zandvoort herkennen ze het beeld niet dat er een tekort aan agenten is tijdens de zomerperiode. "Agenten werken hier keihard en sommigen nemen hun verlof niet eens op om hier te kunnen helpen tijdens de zomerdrukte", zegt een gemeentewoordvoerder. Hij geeft aan dat er juist méér controles zijn op de toegangswegen als het druk is.

De gemeente Bloemendaal laat weten dat paviljoenhouders al in september hun evenementen voor het jaar erna moeten opgeven. Daarover is in een vroeg stadium goed contact over met de politie. Als er knelpunten zijn, wordt zo nodig naar een andere datum gezocht, zegt een woordvoerder.