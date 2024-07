Renovatie Delflandplein weer uitgesteld: "We zijn een vergeten hoekje"

Het pand op het plein is inmiddels al anderhalf jaar dichtgetimmerd en bewoners hebben de buurt de afgelopen jaren achteruit zien hollen. "Niemand gaat hier echt even zitten. Het is boodschappen doen en weg. Het is vaak vies en er zijn veel bedelaars. Als ze het wat mooier zouden maken gaan mensen er ook beter voor zorgen." Aldus een bewoner.

De gemeente laat weten dat het plan door projectontwikkelaar De Nijs wordt aangepast, zodat het financieel haalbaar is en tegelijkertijd bijdraagt aan de verbetering van het Delflandplein. De gemeente zegt te begrijpen dat het gesloten pand aan het Delflandplein 1 voor bewoners geen prettig aanzicht is. Na de zomer organiseert de gemeente in samenwerking met projectontwikkelaar De Nijs een bijeenkomst, waarbij bewoners en ondernemers worden geïnformeerd over de stand van zaken en de planning.