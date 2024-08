Alkmaar liep zo'n 2 miljoen euro parkeergeld mis: een derde betaalt niet

Straatparkeerders betalen niet of onvoldoende in Alkmaar. Slechts 66 procent koopt een (digitaal) kaartje. De gemeente heeft berekend dat zij hierdoor vorig jaar 1,9 miljoen misliep. De inzet van een scanauto moet hier na de zomer verandering in brengen. Toch hebben Alkmaarders met bijvoorbeeld een invalidenkaart vraagtekens bij deze scanauto.