Bij de oudste Kolksluis van Europa staat de tijd even stil

Het is even zoeken voor schippers die voor het eerst het dorp aandoen. De sluisdeuren zitten weggestopt in een hoekje van de haven. Maar het is de zoektocht meer dan waard. In de 'bak met water', waar het peil soms wel een paar meter stijgt of daalt, staat de tijd even stil. Terwijl de vrijwillige sluiswachter handmatig de deuren dicht en opendraait, hoort de schipper het geroezemoes van het dorp op de achtergrond, het water zachtjes tegen de boot klotsen en de houten deuren die langzaam maar zeker het water weer binnenlaten.

