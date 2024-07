'Arbeidsinspectie onderzoekt "intern ongewenst gedrag" bij gemeente Amsterdam'

Dat bevestigt een woordvoerder van wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) aan Het Parool, naar aanleiding van een e-mail van de Arbeidsinspectie die de krant heeft ingezien. De mail kwam een week na het kritische rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de werkcultuur bij de gemeente.

Het bezoek van de Arbeidsinpectie heeft volgens de krant als doel na te gaan of bij de gemeente 'beleid wordt gevoerd om het risico van intern ongewenst gedrag te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken'. Tijdens het bezoek zal de Arbeidsinspectie in gesprek gaan met ambtenaren, leidinggevenden, een afvaardiging van de ondernemingsraad, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van Bureau Integriteit.

Racisme en ongewenst gedrag

Uit het begin juli verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat meer dan de helft van de ambtenaren van de gemeente te maken heeft met pesten, uitsluiting of geweld. Het onderzoek werd op verzoek van de gemeente ingesteld na eerdere meldingen over discriminatie en ongewenst gedrag bij ambtenaren van de gemeente.

Het instituut stuurde een vragenlijst naar de ruim 22.000 medewerkers van de gemeente. 6900 mensen vulden de vragenlijst in, waarmee het onderzoek volgens het instituut representatief is. Van de medewerkers die de lijst invulden, zegt 14 procent het afgelopen jaar ervaring te hebben gehad met discriminatie. Bij medewerkers met een niet-Europese achtergrond of met een beperking of chronische ziekte is dat zelfs een kwart.

Verantwoordelijk wethouder Van Buren laat in een reactie aan de krant weten dat de onderzoeken die de gemeente de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren de zorgen die er binnen de gemeente al leefden hieromtrent bevestigen. Volgens haar is een deel van de aanbevelingen uit de onderzoeken al in werking gezet. De rest van de aanbevelingen uit de onderzoeken wil ze meenemen in de herziening van het beleid rond inclusie en diversiteit, dat eind dit jaar gereed moet zijn.

Hoewel het inspectiebezoek in die zin volgens haar net iets te vroeg komt, ziet ze het met vertrouwen tegemoet.