Amstelveense polder blijkt geliefd: euro's voor reddingsoperatie stromen binnen

Landschap Noord-Holland startte de inzamelingsactie ongeveer een maand geleden. De beheersubsidie die de overheid verstrekt zou niet toereikend zijn om de grote, broodnodige herstelwerkzaamheden te kunnen betalen. Vooral de directe omgeving trekt zich het lot van de polder aan. Meer dan de helft van de opbrengt komt namelijk van particulieren en bedrijven uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam.

Broedgebied voor weidevogels

Boswachter Jocelyn de Kwant is dolblij dat de omgeving zich bekommert om 'de oase van rust en belangrijk broedgebied voor weidevogels' die de Middelpolder is. "Met het extra geld kunnen we extra meters oever aanpakken in deze prachtige polder.”

In totaal zal ongeveer 1,7 kilometer van de oevers langs de Middensloot - die door de Middelpolder loopt - worden verstevigd. Het Landschap gaat daar bagger uit de sloot voor gebruiken dat in 2025 wordt beplant met planten die oorspronkelijk voorkwamen in de Middelpolder. Dat zijn bijvoorbeeld de dotterbloem, grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis en grote egelskop. Een rij wilgentenen moet de oever gaan beschermen.

Goed voor biodiversiteit

De herstelde oevers en daardoor betere waterkwaliteit zijn goed voor de biodiversiteit in de polder. Kleine en grote dieren kunnen leven op de herstelde oevers en de verbeterde waterkwaliteit is goed voor waterdiertjes en vissen. Die trekken weer weidevogels, zoals de lepelaar en visdief aan.

Vorige week bleek dat het niet goed gaat met de weidevogels in Nederland en Brussel daarom zelfs dreigt in te grijpen. De herstelwerkzaamheden in de Middelpolder beginnen in oktober.