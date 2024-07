Pride at the Beach gaat los in Zandvoort

Het is weer Pride at the Beach in Zandvoort. Het thema van het driedaagse evenement is 'Together'. De organisatie heeft die titel gekozen omdat het 'in een tijd waarin regenboog-identiteiten vaker onder druk staan, belangrijk is dat iedereen elkaar weer weet te vinden.' De zonovergoten badplaats liep uit voor het feestje van de lhbtiqa+-gemeenschap. Hoogtepunt was traditioneel de parade, deels over de boulevard van Zandvoort.