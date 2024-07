Pauline zoekt eeuwenoud koekjesrecept voor jubilerend Huis Bonck in Hoorn

Museumhuis open voor publiek

Huis Bonck is een koopmanshuis aan de Binnenluiendijk in Hoorn, en ligt vlak bij het Julianapark. "Het is heel bijzonder dat het huis er na 400 jaar nog zo bij staat", legt Pauline verder uit. "Er zijn veel panden die wellicht nog 400 jaar oude gevels hebben, maar dan is binnen alles verbouwd. Bij Huis Bonck is vrijwel alles nog intact aan het interieur. Omdat we als monumentenorganisatie graag willen laten zien hoe belangrijk het is dat dingen bewaard blijven, hebben we het in 2018 opengesteld voor publiek."