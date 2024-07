FC Volendam heeft met Oehlers zesde zomerse versterking binnen

Nederlands jeugdinternational

De in Almere geboren Oehlers was transfervrij na zijn vertrek bij FC Utrecht, waar hij sinds 2018 speelde. De 20-jarige buitenspeler maakte afgelopen seizoen zijn minuten bij Jong FC Utrecht, waarvoor hij in 2020 op 16-jarige leeftijd al debuteerde. Oehlers kwam uiteindelijk tot 44 optredens in de eerste divisie, waarin hij drie keer scoorde en twee assists gaf. De aanvaller kwam in het verleden ook één seizoen uit in de jeugdopleiding van Ajax. Daarnaast was hij Nederlands jeugdinternational in de Onder 15 en Onder 16.

Oehlers is na Daan Steur, Alex Plat, Daniël Beukers, Mawouna Amevor en Yannick Leliendal de zesde versterking voor FC Volendam.