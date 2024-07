Hotel De Zoete Inval overvallen, medewerker met geweld gedwongen kluis te openen

Nadat de overvaller rond 03.25 uur het hotel aan de Haarlemmerstraatweg is binnengedrongen, komt hij een medewerker tegen. Die probeert de overvaller tegen te houden, maar hij wordt met geweld tegen de grond gewerkt.

Meldkamer en politie gealarmeerd

Vervolgens dwingt de overvaller de medewerker de kassa en kluis te openen. Zodra hij dat doet, gaat het alarm af en worden de meldkamer en de politie gealarmeerd.

De politie spoedde zich naar het hotel, maar de overvaller was bij het horen van het alarm al op de vlucht geslagen, en had daarbij een onbekend geldbedrag meegenomen. Agenten vingen de medewerker op. "Hij is geslagen en geschopt", vertelt een politiewoordvoerder aan NH, "en heeft zelf aangifte gedaan."

Gevlucht in auto

Van de overvaller is alleen bekend dat hij met een auto bij het hotel is weggereden. Een vluchtrichting is niet bekend, net als een signalement. "We hebben sporenonderzoek gedaan en het een en ander meegenomen voor onderzoek", vertelt de woordvoerder.

De recherche heeft nog geen verdachte op het oog. "We zitten nog midden in het onderzoek, dus alle tips zijn welkom."

NH heeft contact gezocht met het hotel, maar een manager laat weten niet te willen reageren op de gebeurtenissen.