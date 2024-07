Meer kinderen dan stoeltjes: Spaarndamse basisscholen worstelen met aantal aanmeldingen

"Wat is hier nou aan de hand? Mijn ouders, broers en ikzelf gingen hier in het dorp naar school, als mijn kind dat niet zou kunnen zou dat toch raar zijn", zegt Kol-Molenaar verder. "Het is belachelijk. Spaarndam wordt volgebouwd, maar daar wordt verder geen rekening mee gehouden."

Bij de Adalbertusschool zagen ze de drukte al een tijdje aankomen, wordt duidelijk in een gesprek met directeur Ilja Booms. "We wisten dat SpaarneBuiten gebouwd zou worden, dan kan je deze ontwikkeling wel een beetje aan zien komen", legt zij uit.

Om zoveel mogelijk kinderen een basisschool in het dorp te bieden wordt ook samengewerkt met de school aan de Haarlemse kant van de sluis, De Spaarneschool. "Ik vind dat als je in Spaarndam woont, je ook in het dorp naar school moet kunnen", vertelt Booms.

Extra lokalen

Een geluk voor de Adalbertusschool is dat er bij de bouw van het schoolgebouw, vijftien jaar geleden, met enige groei rekening is gehouden. Er is ruimte op het terrein twee extra lokalen. Die worden de komende maanden gebouwd. "Ik begrijp dat er zonder die lokalen twintig kinderen naar Haarlem hadden moeten gaan", zegt ouder Kol-Molenaar.

De populariteit van de Spaarndamse basisscholen staat in opvallend contrast met de Sint Franciscusschool, in het naastgelegen Haarlemmerliede. Die houdt er juist deze zomer na 104 jaar mee op, mede door een gebrek aan aanmeldingen. Pogingen tot fusies met andere scholen liepen op niets uit. Een deel van de leerlingen wordt overgenomen door de Spaarndamse scholen, wat daar voor nog vollere lokalen zorgt.