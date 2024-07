Buurt in Bovenkarspel klaar met slachtoffer van overval: "Straks een handgranaat"

Stuk voor stuk hebben de buren er een onrustige nacht op zitten. In de nacht van zondag op maandag vond in hun straat een woningoverval plaats. Bij het incident zou ook zijn geschoten en één persoon raakte lichtgewond. Vier personen zijn even later door de politie aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. In de auto werden spullen van de slachtoffer aangetroffen.

Aan het begin van de middag zijn rechercheurs nog altijd bezig met forensisch onderzoek in de woning waar drie personen wonen, onder meer met een speurhond. Eerder werd de buurt ook verkend met een drone.

'Pang, glasgerinkel en geschreeuw'

In ieder geval vier buren belden vannacht met 112, vlak nadat ze werden gewekt door gestommel of erger. "Ik hoorde 'pang', daar schrok ik wakker van", zegt een buurman. "Daarna hoorde ik glasgerinkel, geschreeuw en er werd gevochten. Ik zag er twee via de achterkant over het dak ontsnappen en zag dat één van hen een groot pistool bij zich had."

Een andere buurvrouw belde ook met het alarmnummer, nadat ze geluid hoorde. "Er werd gesproken in een taal die ik niet kende, ik denk iets van Arabisch. Daarna bleef het stil, dat vond ik het engste. Ik dacht: 'Straks ligt hij daar op de grond dood te bloeden...' Ik durfde ook niet meteen naar buiten te gaan."

'Troep door de wc spoelen'

Opmerkelijk was dat toen de politie bij de getroffen woning arriveerde, deze volgens de buurt niet werd binnengelaten. "Er werd geroepen: of jij doet de deur open of wij doen het!", hoorde een buurvrouw. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen, maar weet wel dat de poort in de achtertuin is geforceerd om de tuin te kunnen betreden. "Hij moest waarschijnlijk eerst de troep (drugs) nog door de wc spoelen, denk ik", klinkt het een halve dag later op straat, als buren met elkaar napraten over het de woningoverval in hun straat.