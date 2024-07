Op strand waar peuter verdronk is geen toezicht: "Alleen controle is niet de oplossing"

Zaterdagavond rond de klonk van zeven wordt er een kindje roerloos gevonden in het water door een omstander.

Volgens de politie is er nog langdurig gereanimeerd, maar heeft dit niet meer mogen baten. "De ouders van het meisje waren erbij aanwezig. Het is een diep en diep triest ongeval", zegt een woordvoerder van de politie.

Veel omstanders hebben het zien gebeuren en veel Heerhugowaarders zijn flink geschrokken van het nieuws. Er wordt gespeculeerd of en hoe je dit had kunnen voorkomen.

Breder kijken dan toezicht

Eén van de vragen die mensen stellen is: waarom is er eigenlijk geen badmeester, geen toezicht op het strandje? Het recreatieschap in Dijk & Waard zegt dat er duidelijk staat aangegeven dat er geen toezicht is. De organisatie wijst naar de politiek als de vraag wordt gesteld of toezicht misschien wel nodig is in de zomermaanden, want die gaan erover.

"Je leest de afgelopen jaren vaker over drenkelingen", vertelt raadslid Floris de Boer van Lokaal Dijk en Waard daarop. "Het is duidelijk dat het onderwerp hoog op de agenda moet."

Er is op zwemrecreatiegebieden als het Park van Luna en Geestmerambacht geen toezicht. Dat lijkt De Boer wel een optie, maar de vraag is hoe haalbaar dat is.

Ook denkt hij dat controle niet de enige oplossing is. "We willen breder kijken dan toezicht alleen. Denk aan voorlichting voor ouders. Ook is het interessant om eens uit te zoeken hoeveel mensen er in onze gemeente zijn met een zwemdiploma", zegt het raadslid.