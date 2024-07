Auto uitgebrand in Nieuw-Vennep, waarschijnlijk geen verband met eerdere explosie

De brand werd rond 1:00 uur 's nachts gemeld bij de brandweer. Van de Citroën C1 is na het blussen weinig meer over. Een daarnaast geparkeerde auto loopt ook schade op, al lukt het de eigenaar nog om die weg te rijden bij de brandhaard.

De politie probeert op dit moment nog vast te stellen hoe de brand precies is ontstaan, maar houdt onder andere rekening met brandstichting na een uit de hand gelopen ruzie. De eigenaar van de Citroën zou gisteren overdag een conflict hebben gehad met een ander persoon, waarna diegene mogelijk de brand heeft aangestoken, aldus de politiewoordvoerder.

Explosiegolf

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Marketentster door een incident wordt opgeschrikt. Dat gebeurde voor het eerst in maart liet de politie aan NH weten, nadat er bij een woning in de straat in de nacht van 9 op 10 april een explosief afging. Ook op 16 april werd de woning bestookt, maar daar zijn geen details over bekend.

Die incidenten maken deel uit van een explosiegolf in de gemeente Haarlemmermeer. Onschuldige familieleden zijn het slachtoffer zijn van een conflict in het criminele circuit, bracht de politie eerder naar buiten.

Het mogelijke motief van een uit de hand gelopen ruzie maakt een verband tussen de explosies en de uitgebrande auto onwaarschijnlijk. Ook het woonadres van beide slachtoffers komt niet met elkaar overeen, en de auto stond niet pal voor de in april getroffen woning.