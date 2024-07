Haarlemse brandweer ontdekt auto in Spaarne: blijkt eigen oefenauto te zijn

De auto werd rond 10.30 uur ontdekt. Hij lag op de bodem van het Spaarne. In eerste instantie werd gezegd dat het niet om een oefenauto kon gaan, omdat er nog een motorblok in de wagen aanwezig was. Daarom werd uit voorzorg een duikteam ingezet.

Oefenvoertuig eerder vergeten

Een hijskraan takelde de wagen uit het water. Toen bleek al snel dat het toch om een voertuig van de brandweer zelf ging. De oefenvoertuigen worden soms te water gelaten, zodat duikers reddingsoperaties kunnen trainen. Dit wrak is blijkbaar bij een eerdere oefening vergeten. Hij kan al jaren in het water hebben gelegen. Het op het droge brengen van de auto was in dit geval alsnog een goede oefening voor de brandweerduikers.