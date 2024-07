Golf duwt kanoster Martina Wegman uit olympische finale: "Stom. Had echt kans op een medaille"

De eerste training heeft Martina Wegman alweer achter de rug na haar wedstrijd op de Olympische Spelen. Op het moment dat we haar bellen, zit ze in de bus van de trainingslocatie buiten Parijs naar het hotel. In het TeamNL-hotel zit ze niet, maar met de roeiers en de kanosters even buiten de stad. "We hebben wel een TeamNL-lounge. Dat is ook een erg leuke groep."

Vlakbij haar hotel, in het Stade Nautique de Vaires-sur-Marne, moest het zondagmiddag allemaal gebeuren voor Wegman. De baan kent ze als haar broekzak. Al enkele maanden verbleef ze in Parijs om dagelijks op de baan te trainen. Het leverde haar veel kennis op over de baan. De kwalificatie kwam ze dus door. Maar toch werd ze in de halve finale enigszins verrast.

Golf als spelbreker

In het geweld van het water moest Wegman zich door 25 poortjes wurmen met haar kano. Het missen van een poortje zou 50 strafseconden kosten. Dat gebeurt niet, maar ze raakt er wel twee. Vier strafseconden dus. En ze zit vast in een golf, wat haar ook behoorlijk wat seconden kost. "Hij sloeg dicht. Precies op het moment dat ik daar kwam, werd ik er vanaf geduwd en kon ik niet naar het oppoortje varen. Ik kwam laag in het water en moest weer terugvaren. Daardoor kwam ik een paar meter erachter uit, in plaats van gelijk erdoorheen."

