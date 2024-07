Vier personen aangehouden na woningoverval in Bovenkarspel

Rond 02.30 uur werd een overval gemeld. Bij aankomst zag de politie een auto met hoge snelheid wegrijden. De politie hield het voertuig staande en constateerde dat de inzittenden voldeden aan het opgegeven signalement. Uit verder onderzoek bleek dat ze spullen van de slachtoffers uit Bovenkarspel in hun bezit hadden.

Eén persoon lichtgewond

Op het moment van de overval waren drie personen in de woning aanwezig. Eén van hen raakte lichtgewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De vier personen uit de auto zijn aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Het gaat hierbij om een 20-jarige man uit Hoorn, een 19-jarige man uit de gemeente Drechterland en een 18-jarige man uit de gemeente Stede Broec. Van een vierde verdachte is nog geen identiteit bevestigd. Het voertuig is in beslag genomen.

De recherche en een forensisch team doen vandaag verder onderzoek. Hierbij maken ze ook gebruik van een speurhond en een specialistisch droneteam.