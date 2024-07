Pakt Noord-Hollandse judoka Frank de Wit vandaag de eerste olympische plak?

Winst?

Of hij dit keer ook met een medaille naar huis zal gaan, is natuurlijk de grote vraag. "Als hij een goede dag heeft, zit die kans er zeker in. Er zit echter een sterke tegenstander in zijn poule, wat het extra lastig maakt. Toch denk ik dat hij, als het meezit, een medaille kan winnen. Dat zou fantastisch zijn, want hoewel hij al medailles heeft van het EK en WK, ontbreekt de Olympische medaille nog."

Aan NH verklaarde Frank zelf al eerder dat een Olympische-plak bovenaan zijn wensenlijst staat. Zijn oud-trainer wenst hem in ieder geval heel veel succes. "Het is een mooi podium, met een geweldige entourage en veel mensen die verstand hebben van judo kijken mee. Dus hij moet genieten. Ik stuur hem ook nog wel even een appje."