Toekomst F1 in Zandvoort onzeker: ''Op dit moment is de laatste race in 2025''

Slecht nieuws dus voor de honderdduizenden racefans die sinds de terugkeer van de F1 in 2021 jaarlijks massaal naar de badplaats komen. Ook voor de aanstaande editie in het laatste weekeinde van augustus zijn de tribunes tot de laatste plaats uitverkocht.

Mooi, laat Van Overdijk weten op ViaPlay, maar hij wil ook het draagvlak op de langere termijn onderzoeken. Het contract met de FOM, de commerciële uitbater van de Formule 1, loopt volgend jaar namelijk af.

''Ik verwacht op korte termijn geen witte rook''

Van Overdijk meldt dat de kans niet helemaal verkeken is dat de F1 na 2025 in Zandvoort wordt gehouden. Hij blijft intensief overleg voeren met de FOM. ''Maar ik verwacht niet dat daar binnenkort witte rook over gaat komen. Daar hebben we echt nog wel een tijd voor nodig. We zullen marktinventarisatie moeten doen wat de animo onder fans is de komende jaren en hoe de animo onder het bedrijfsleven is. Overheden en het hele economische milieu eromheen moeten dusdanig blijven dat het risico draagbaar is.''

Max Verstappen

De race in Zandvoort is met Silverstone in Engeland de enige GP die het zonder overheidsbijdrage moet doen. Niettemin heeft de Dutch Grand Prix zich kunnen bedruipen sinds de terugkeer in de badplaats drie jaar geleden. De populariteit van Max Verstappen speelde daar een belangrijke rol in. De wereldkampioen won de drie edities.

Reactie gemeente

De gemeente Zandvoort wil niet ingaan op de vraag wat het eventuele verdwijnen betekent voor de badplaats. ''Daar is het nu nog te vroeg voor'', zegt een woordvoerder. ''We horen binnenkort in het overleg met Robert van Overdijk hoe het precies zit. We gaan hier niet via de media over communiceren.''