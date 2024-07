Van Pisa naar poli: Petra breekt bovenbeen bij droomtocht per fiets

Dit blijkt de Nederlandse Isabel te zijn, en ook haar schoonzus Annelies komt even later bij Petra om hulp en ondersteuning te bieden. Nadat de hulpdiensten gearriveerd zijn, is Petra door twaalf mensen in een cocon gewikkeld en naar het ziekenhuis in het Colmar gereden. Daar volgt gistermiddag een operatie aan haar been, waarbij een titanium pen in het dijbeen is gezet.

Haar man Remco rijdt snel naar Frankrijk en staat haar inmiddels bij. Petra: "Het been is net boven de plek gebroken waar mijn tumor heeft gezeten. Mijn bot is ook bestraald. Dus ik ben bang dat hij daardoor wat breekbaarder is geweest", aldus Petra. "De orthopedisch chirurg zegt dat ze dat niet weten, maar dat het bot er wel goed uitziet op de röntgenfoto. Daar ben ik blij mee."