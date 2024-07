Twee krachtige zonnestormen en een hemel vol sterren: vanavond kans op noorderlicht

De voorspellingen zijn veelbelovend: er is een reële kans dat het noorderlicht met het blote oog zichtbaar zal zijn en misschien zelfs hoger aan de hemel komt te staan dan normaal. Voor de beste ervaring: zoek een donkere plek op met vrij zicht op het noorden.

Sterrenhemel

Het weer werkt vanavond mee met flinke opklaringen, wat betekent dat de sterrenhemel grotendeels vrij zal zijn van wolken. Hoewel er in de late nacht wat maanlicht is, zal dit de waarneming van het noorderlicht niet storen.



In combinatie met twee krachtige zonnestormen, geven de experts van Noorderlichtjagers de weersomstandigheden voor het weerfenomeen, vier sterren. Een zonnestorm is een grote uitbarsting van de zon die veel elektrisch geladen deeltjes in de ruimte blaast. Deze deeltjes kunnen onze lucht om de aarde bereiken en zorgen ervoor dat het noorderlicht vaker kunnen zien. Dit komt omdat de zonnestormen veel geladen deeltjes van de zon naar de aarde sturen. Deze deeltjes botsen met de lucht om de aarde, waardoor er meer en helderder noorderlicht verschijnt.

Het zeldzame fenomeen was afgelopen mei nog te aanschouwen. Floris Lafeber, meteoroloog bij Weeronline, noemde het toentertijd 'zeldzaam'. "Twintig jaar geleden was het voor het laatst zó goed te zien met het blote oog. Dat wordt het waarschijnlijk niet snel meer."

Toch biedt de kans zich vanavond en morgen, door de gunstig voorspelde weersomstandigheden, opnieuw aan. Hoe je het natuurfenomeen het beste vastlegt? Amateurfotograaf Tim Conijn uit Oostknollendam legt het hier uit.

NH is benieuwd naar foto's van het noorderlicht! Stuur jouw kiekje naar [email protected].