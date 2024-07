Jonge vluchtelingen nu half jaar opgevangen in bungalowpark Eemnes

Op het vakantiepark langs de A1 staan acht witte bungalows. Al zes maanden worden daar zogenoemde amv'ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen) opgevangen. Hier wachten asielzoekers de uitkomst van hun asielprocedure af.

Tieners

Het zijn jongens van de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar oud. Ze kenden elkaar allemaal al van een opvanglocatie in Arnhem, maar toen die opgeheven werd kwamen ze in Eemnes terecht.

Ayyoub is hun woonbegeleider van het COA op het terrein. Op schooldagen krijgen ze taalles in een schakelklas in Naarden en eventueel kunnen ze doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 's Middags en 's avonds is er ruimt voor huiswerk, fitness of een andere sport. Zo kunnen ze bijvoorbeeld voetballen bij SV Laren of SV Huizen.

In de tussentijd moeten ze als elke andere tiener zelfstandig leren leven. Zo moeten ze zelf koken en hun bungalow schoon houden. "Ze doen de was en de afwas en koken hun eigen potje. Net als jij en ik", vertelt begeleider Ayyoub.