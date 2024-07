Patrick en Angelique van June Sixteen kunnen niet zingen, maar maken toch prachtige liedjes

Toen muzikant Patrick de Kock zijn geliefde Angelique Piovillico ten huwelijk wilde vragen ging hij niet door de knieën, maar schreef hij een speciaal liedje voor haar, Beatifull Angel. Eerst had Angelique het niet door, maar toen viel het kwartje. "Ik dacht, he, dit is wel wat meer dan dat je wat zit te pingelen op je gitaar", vertelt Angelique. "Toen had ik opeens door dat het een huwelijksaanzoek was." De rock ‘n roll wedding stond oorspronkelijk gepland op 16 juni 2020 in Las Vegas. Maar Covid gooide roet in het eten. Wel is het stel toen driftig aan de slag gegaan met de muziek en zo ontstond ook de naam June Sixteen. Ze zijn uiteindelijk pas getrouwd in 2023. Een keer voor de lol in Las Vegas en serieus in California.