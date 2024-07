Volop zomerweer, en dat blijft voorlopig zo

"Een prachtige zomerdag vandaag", zegt NH-weerman Jan Visser. Het wordt zo'n 25 graden.

Ook morgen is het zonovergoten en wordt het zelfs iets warmer: 28 graden. Dat is de warmste dag van de week, want vanaf woensdag daalt de temperatuur licht. Er is dan een hele kleine kans op een bui, maar dat zal volgens de weerman weinig voorstellen.

Kans op een bui

Donderdag wordt het weer zonnig, met 25 graden. Vrijdag neemt de kans op regen en een onweersbui toe. Dat blijft gedurende het weekend zo. De temperatuur blijft rond de 23 graden schommelen.