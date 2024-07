Paleis op de Dam beklad met rode verf

De actiegroep doet dit naar eigen zeggen uit solidariteit met de mensen in Gaza. "De rode verf symboliseert het bloed van de Palestijnen dat op dit moment door de straten van Gaza vloeit." De activisten vinden dat de Nederlandse overheid daar met haar steun aan Israël aan bijdraagt. "Dit nutteloze gebouw symboliseert het koloniale systeem van onze natiestaat."

Het is niet de eerste keer dat Palestina-activisten een gebouw in de stad bekladden. Eerder deze maand gebeurde dat ook al bij het Maagdenhuis en meerdere bedrijfspanden. In november, tijdens Museumnacht, werden het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum beklad.