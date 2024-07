Cabaretier Fabian Franciscus mishandeld na optreden in Amsterdam: "Denk dat ik wel grappen blijf maken"

De klapt dreunt verder door dan alleen de verwondingen. Zo gaat de volgende week geplande vakantie niet door, en voelt Franciscus zich 'angstig'. "Het gaat niet goed, ik ben angstig geworden. Ik heb al allerlei angsten waarvoor ik in therapie ben geweest. Naar aanleiding van onder andere The Cancelshow met Jan Roos en Dennis Schouten heb ik allerlei bedreigingen over me heen gekregen, en door filmpjes die ik heb gepost op sociale media."

De klap houdt volgens Franciscus verband met de grappen die hij in deze show heeft gemaakt. "Die gaan over alles en iedereen, over het geloof bijvoorbeeld, maar ook over mezelf. In die hoek zoek ik het, maar je weet het pas 100 procent zeker als de persoon is aangehouden."

Op Facebook laat de De Slimste Mens-deelnemer weten dat de dader 'een bepaalde 'culturele achtergrond had die overeenkwam met de hoek vanwaaruit ik bedreigingen heb gekregen. Vanwege de aangifte kan ik niet alle redenen noemen'.

Bepaalde buurten mijden

Een klein lichtpuntje: de reacties op zijn post op Facebook. Die lopen in de honderden. "Ik heb er een paar seconden naar gekeken en nog niet kunnen reageren", vertelt de cabaretier. "Ik krijg heel veel steun, en net als met de omstanders die me te hulp schoten, is het heel fijn om te merken dat mensen je helpen en lieve woorden achterlaten."

Gaat de mishandeling z'n grappen beïnvloeden? "Je hoopt nee te zeggen, en ik denk wel dat ik grappen ga blijven maken. Maar dan moet ik blijkbaar bepaalde plekken mijden. Welke? Drukke plekken 's avonds laat misschien. Of bepaalde buurten waar mensen je grappen minder leuk vinden."