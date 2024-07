Bezoekers Park van Luna verbaasd en geschokt door verdrinking peuter: "Hoe kan dit, het water is ondiep"

Ook vandaag zitten er weer flink wat mensen op het strandje en de grasstrook erachter. De ouders van een gezin met twee kinderen zegt altijd waakzaam te zijn. "Een ongeluk zit in een klein hoekje", aldus de moeder, die liever niet speculeert over de aanleiding. "Je weet niet wat er is gebeurd, dus het is moeilijk oordelen."

Marcel van Dasselaar speculeert liever ook niet te veel, maar het viel hem wel op dat er eerder op de middag drie 'erg jonge' kinderen op het strand liepen. "Het leek erop dat ze daar zonder ouderlijk toezicht speelden, wij konden de ouders in ieder geval niet zien. Ik heb geen idee of het betreffende kindje daarbij was."

Yvonne benadrukt dat 'je een kind van twee nog niet op zwemles kunt doen'. "Dus als ouder moet je ze continu in het zicht houden. Want ook in een heel klein beetje water kunnen ze schijnbaar dus verdrinken."

