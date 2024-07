In Amsterdam gaan varkens de strijd aan met Japanse duizendknoop

Zoals gezegd is de inzet van varkens niet een van de gebruikelijke manieren waarop de gemeente de strijd met de plant aangaat. In 2019 ging er acht miljoen naar bestrijding op een duurzame manier: de planten werden met wortel en al uit de grond gehaald. In 2020 haalde de gemeente een landgenoot van de duizendknoop naar de stad. Met dank aan de Japanse bladvlo kon het aantal planten worden teruggedrongen, maar er bleven er ook nog wel veel over.

Nog vijf of zes jaar terugkomen

En dus is het probleem nog lang niet opgelost: de inzet van varkens gaat er niet voor zorgen dat we op korte termijn af zijn van de plant die zo sterk is dat ondergrondse kabels, rioolbuizen, funderingen en kademuren er last van ondervinden. "Die duizendknoop blijkt heel vaak terugkomen, dus ik denk zeker dat je een jaar of vijf, zes bezig bent voordat je het echt weg hebt", zegt Pepping.