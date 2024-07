Sofia Schilder: Europees kampioen skeeleren met hetzelfde dna als Irene Schouten

De parallel met drievoudig olympisch kampioen Irene Schouten wordt al veelvuldig getrokken. Niet ten onrechte, want qua schaats- en skeeler-dna lijkt Schilder wel een kopie van de inmiddels gestopte Schouten.

"Irene was in 2009 de laatste Nederlandse Europees kampioen bij de junioren op de afvalkoers, totdat ik die vorige week won. Dat er vergelijkingen met Irene worden gemaakt, vind ik wel leuk. Ik zie het als een compliment. Ik hoop net zo goed te kunnen worden als Irene. Met een goede instelling en als ik voldoende plezier in de sport houd, kan het misschien wel lukken."

Voordat het schaatsseizoen begint, wacht in september eerst nog het WK skeeleren in het Italiaanse Pescara. "Daar doen ook deelnemers uit bijvoorbeeld Colombia, Ecuador en Argentinië mee. Die zijn bizar sterk. Er gaan vaak geruchten dat ze doping gebruiken. Dat zou best kunnen, want bij de jeugd wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd. Tijdens het EK ben ik ook niet gecontroleerd. Dat hoeft ook niet, want ik eet 's ochtends een pannenkoek en en dan is het: gaan met die banaan!"