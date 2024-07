Amstelveners genieten van eerste buurtcamping

"Het idee erachter is dat mensen uit de buurt in contact komen met elkaar", zegt organisator Maryse Pappot-Verwoest. "Dus met elkaar een leuk evenement hebben, maar ook dat mensen die wat minder te besteden hebben een leuk weekend hebben, eigenlijk een soort vakantie."

Minima

Een derde van de kampeerplekken is gereserveerd voor minimagezinnen, en die maken daar gretig gebruik van. Ook voor de 7-jarige Hawa zit een vakantie er dit jaar niet in. "Zo hoeven we niet thuis te blijven en hoeven we niet niks te doen", vertelt het meisje vanuit een campingstoel.