Huttendorp Hoogkarspel: jaarlijkse palletstress en een Colosseum van hout

Zodra het hek opengaat, betreden de eerste kinderen het getimmerde Colosseum. Na een kort praatje verlaten de honderden kinderen de tribune weer: via een trap of via twee glijbanen aan de zijkanten. Vier dagen lang kunnen ze timmeren en hutten bouwen. Dit jaar is het thema: Olympische spelen.

"We hebben ieder jaar palletstress", zegt Job Stuijt van de organisatie. "Maar ieder jaar hebben we er ook weer teveel. Ik denk dat we in totaal 4.500 pallets hebben."

Fakkels en Olympische ringen

Ook in de knutseltent staan veel knutselwerken in het thema. Fakkels met neovuur en natuurlijk de vijf ringen van de Olympische spelen. Ook wordt er een estafette gelopen tussen de verschillende teams.

Sven is één van de huttenbouwers. "De eerste dag was moeilijk om het contact met de andere kinderen te maken. Maar toen we bespraken wie wat ging doen, ging het beter. Ik doe al drie of vier jaar mee. Het leukste? Om met je vrienden lekker te bouwen."